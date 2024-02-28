İHA
Konya'nın Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi'nde kadın sürücü Z.K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bina bahçe duvarı yanında yerde bulunan beton boruya çarpıp devrildi.
İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde yolun kenarında bulunan otomobilin hareket ettikten sonra bir anda kontrolden çıkıp devrildiği görülüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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