Konya'da otomobilin sürücüsünün ölümüne neden olmuştu: 'Poşet' savunması

İHA

Konya merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Konya Çevre Yolu üzerinde 18 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde yaşanan acı kazada, Kaşınhanı Mahallesi istikametinden Ereğli Çevre Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan Semih Gökhan Tan idaresindeki otomobil, aynı istikamette giden İ.B. yönetimindeki traktörün arkasında bulunan sulama borusu yüklü römorka arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Semih Gökhan Tan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen traktör sürücüsü İbrahim Büyüktemiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ASLİ KUSURLU OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Kazayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturmasını tamamladı.

Soruşturmada, traktör sürücüsü İ.B. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, traktörün arkasında bulunan herhangi bir aydınlatıcı veya uyarıcı ışığın bulunmadığı nedeniyle traktör sürücüsünün asli kusurlu olduğu ifade edildi.

UYARI IŞIK YERİNE RÖMORKA POŞET BAĞLADIĞINI SAVUNDU

Traktör sürücüsü tutuklu İ.B.'nin yargılanmasına başlandığı davaya taraf avukatları, kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün yakınları katıldı.

İlk kez hakim karşısına çıkan İ.B., römorkta neden herhangi bir uyarıcı veya aydınlatıcı bir ışığın olmadığı sorusuna, arkadan gelen sürücülerin görmesi ve parlaklık vermesi için römorka beyaz bir poşet bağladığını söyleyerek kendini savundu.

Mahkeme, tutuklu İ.B.'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek davayı ileri bir tarihe erteledi.