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İHA

Konya'nın Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekipleri hafif ticari araca dur ihtarında bulundu.

Durmayan araç sürücüsü kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinden yaklaşık 30 dakika kaçan araç izini kaybettirdi.

Çevrede araştırma yapan ekipler aracı terk edilmiş olarak buldu.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Araç üzerinde inceleme yapan ekipler araçtan kaçan sürücü A.C. ve yanında bulunan arkadaşını sokak yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekiplerince araçta yapılan aramanın ardından şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken araç da emniyet otoparkına çekildi.

Ehliyetsiz sürücüye dur ihtarına uymama, trafiği tehlikeye düşürmek, kırmızı ışık ihlali ve drift atma gibi ihlallerden 98 bin lira idari para cezası uygulandı.