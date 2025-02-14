Konya'da suç örgütüne operasyon

İHA
Konya'da polis ekipleri, suçlulara göz açtırmıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, 7 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
5 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Operasyon kapsamında Ereğli'de gazino işletmecisi E.A. ve birlikte olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.A., Ç.İ., İ.Ş., K.A. ve C.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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