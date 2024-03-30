Konya'da trafik kazasında 5 kişinin ölümüne sebep oldu: Epilepsi nöbeti geçirdim Otomobiliyle otobüs durağına dalan ve durakta bekleyen 5 kişinin ölümüne neden olan araç sürücüsü, direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdiğini söylerken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Konya'da can alan kazada araç sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı.

10 gün önce saat 09.30 sıralarında, Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde ehliyetsiz Bekir Taşkın’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, otobüs durağına çarptı.

5 kişi hayatını kaybetti

Bu sırada kent merkezine gitmek için durakta bekleyen Mordagül Tutgak (59), Elif Gül (42), Dudu Gül (33), Nergiz Gül (48) ve otomobildeki Bekir Taşkın'ın eşi Bahriye Taşkın hayatını kaybetti.

Sürücü Taşkın ile kızı Ümmühan Taşkın (16), duraktaki Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü yaralandı. Taşkın taburcu olurken, Gül ve Özgürlü'nün tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alındı

Sürücü Bekir Taşkın da Konya Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından perşembe günü taburcu olurken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdim"

Taşkın, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra dün adliyeye sevk edilen Bekir Taşkın, ifadesinde, "Eşimin kalp rahatsızlığı vardı. Onun kontrolü için Konya Şehir Hastanesi'ne gidiyordum. Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Ehliyetim yoktu. Olay nedeniyle çok pişmanım." dedi.

Tutuklandı

Bekir Taşkın çıkarıldığı mahkemece, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)