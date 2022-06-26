Tek başına olduğu evde pencereden ateş eden 22 yaşındaki genç, iddiaya göre kendisini uyaran polislere ateş açtı. Ekiplerin karşılık vermesiyle vurulan genç, hayatını kaybetti.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Tevfikbey Mahallesi Irmak Sokak'taki 4 katlı binanın 2'inci katında oturan evli ve 2 çocuk babası Oktay Yeşilırmak (22), evde tek başına olduğu sırada pencereye çıkarak çevreye ateş etti.

Meslektaşları T.Ç.'nin evinde misafir olan polisler Y.A, D.T ve M.M.Ş. sesler üzerine 112’ye ihbarda bulunarak, sokağa çıktı.

Polise ateş açınca vuruldu

Şüpheliyi uyaran polisler, Oktay Yeşilırmak'ın kendilerine doğru ateş etmesi üzerine karşılık verdi.

Oktay Yeşilırmak, Y.A. isimli polis memuru tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olay sırasında evde Oktay Yeşilırmak'ın tek olduğu belirtildi.

Küçükçekmece’de polise ateş açınca öldürüldü ViDEO

6 suçtan kaydı çıktı

Kilitli kapının kırılarak içeriye girilmesiyle olayda kullanılan tabanca ve 58 fişek ile Yeşilırmak'ın tabancasından çıktığı değerlendirilen 8, polis memurlarının bulunduğu yerde ise 9 adet boş kovan bulundu.

Emniyetten yapılan açıklamada Oktay Yeşilırmak'ın dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan 6 kaydı bulunduğu belirtildi.

Arbede çıktı

Bölgede polis ekipleri ile mahalle sakinleri arasında yaşanan arbedenin ardından olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri sevk edildi.

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan ekipler, sokağa giriş ve çıkışı kapattı.

Otopsi yapılacak

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından hayatını kaybeden Yeşilırmak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre Oktay Yeşilırmak'ın otopsi işlemlerinin ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Küçükçekmece ilçemizin Tevfikbey Mahallesi'nde bugün saat 00.30 sıralarında (O.Y) adlı vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yapılan incelemelerde: İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Y.A., D.T. ve M.M.Ş.'nin meslektaşları T.Ç.'nin evinde misafir olarak bulundukları esnada, sokaktan silah ve kavga sesi geldiği, 112 Acil hattını arayarak ihbar ettikleri, seslerin devam etmesiyle dışarı çıkarak 2'nci kattaki evin penceresinden ateş eden şahsı uyardıkları, şahsın kendilerine doğru ateş etmesi üzerine Y.A. polis memuru tarafından açılan ateş sonucu O.Y. adlı şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

Olay sonrasında yapılan incelemede; O.Y. adlı şahsın dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan 6 adet kaydı bulunduğu, olay sırasında evde kendisinden başka kimse olmadığı, kilitli kapının kırılarak girilmesiyle olayda kullanılan 1 adet tabanca ve 58 fişek ile şahsın tabancasından çıktığı değerlendirilen 8, polis memurlarının bulunduğu yerde ise 9 adet boş kovan elde edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.” denildi.

"Çocuğum vuruldu"

Hayatını kaybeden Oktay Yeşilırmak'ın babası Kemal Yeşilırmak, “Biz bugün gurbetten geldik. Onun iki tane çocuğu var. Çocuklarının kurbanını kesmeye gittik. Ailesiyle, biz de gittik. Kurbanımızı kestik. Evimize geldik. Çocuğum mutfakta, eşi çay yapıyormuş. O da camdan bakıyormuş. Mutfağın camından bakarken, buradan 3 tane sivil polis geçiyor. Geçerken, 'Ne bakıyorsun bize' diyor. Çocuğum vuruldu. ” dedi.

“1-2 duble rakı içmiş”

Yeşilırmak'ın yakını Kemal Çalışman ise “Oktay Yeşilırmak 1-2 duble rakı içmiş. Rakı içtiğinden dolayı havaya bir iki el ateş etti. O esnada oradan geçen polisler kendilerine ateş edildiğini düşünerek çocuğun kalbine ateş ediyorlar.” dedi.

“Bu mahallede her zaman silah sıkılıyordu”

Yeşilırmak'ın eşi Cansu Can da “Bu mahallede her zaman silah sıkılıyordu. Bugün ne olduysa polisler kocamı vurdu. Havaya 2-3 el sıktı diye polisler sıktı. ” diye konuştu.