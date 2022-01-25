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- Küçükçekmece'de yolda kalan sürücüler kavgaya tutuştu
Küçükçekmece'de yolda kalan sürücüler kavgaya tutuştu
Kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücüler, E-5 karayolunda kavga etmeye başladı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 25.01.2022 - 10:50
- Güncelleme : 25.01.2022 - 11:08
Yoğun kar yağışı nedeniyle kent durma noktasına geldi.
İstanbul'un Küçükçekmece E-5 karayolunda yaşanan kavga, bir vatandaş tarafından görüntülendi.
YOLDA KALAN SÜRÜCÜLER ARASINDA KAVGA
Kar nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerin kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece'de yolda kalan sürücüler kavgaya tutuştu