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    Küçükçekmece'de yolda kalan sürücüler kavgaya tutuştu

    Kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücüler, E-5 karayolunda kavga etmeye başladı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 11:08
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    Küçükçekmece'de yolda kalan sürücüler kavgaya tutuştu

    Yoğun kar yağışı nedeniyle kent durma noktasına geldi.

    İstanbul'un Küçükçekmece E-5 karayolunda yaşanan kavga, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

    YOLDA KALAN SÜRÜCÜLER ARASINDA KAVGA

    Kar nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerin kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Küçükçekmece'de yolda kalan sürücüler kavgaya tutuştu

    Küçükçekmece de yolda kalan sürücüler kavgaya tutuştu #1

    Küçükçekmece de yolda kalan sürücüler kavgaya tutuştu #2


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