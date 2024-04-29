Türkiye’den Tiktok önlemi! Ankara ve İstanbul’da o merkezler kurulacak… Tiktok adlı sosyal medya platformu ABD’nin kıskacına takıldı. Ülkedeki vatandaşlara yanlış bilgi ve propaganda içerikleri sunması gerekçesiyle “ya sat ya kapat” kararı alınmış ve bu karar Türkiye’yi de harekete geçirmişti. İşte, Türkiye’nin bu karar sonrasındaki önlemi…

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Sık kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Tiktok hakkında hazırlanan bir yasa tasarısı ile gündemi sarsmıştı. Söz konusu tasarı, ABD tarafından uygulamanın Amerikalı vatandaşlara yanlış bilgi ve propaganda içerikleri sunması sonucu ortaya çıkmıştı.

ABD Senatosu, Amerikalı vatandaşların verilerinin Çin’in eline geçeceği iddiasıyla, TikTok’un sahibi ByteDance’ı hisselerini satmasını isteyen, aksi halde yasaklanmasına yol açabilecek yasa tasarısını onayladı. Söz konusu tasarıya cevap verilmesi için ise Tiktok’a 12 ay süre tanındı.

Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak...

Bu yaşananların ardından ise Türkiye’de harekete geçti. Son dönemlerde ülkemizde ise TikTok özellikle müstehcen içerikler sebebiyle gündeme gelmiş ve TBMM'ye davet dilerek Türkiye'deki faaliyetleri hakkında bilgi talep edilmişti.

Ayrıca söz konusu platform temsilcilerinin TBMM’de verdikleri vaatleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle tekrardan meclise çağrılması gündeme geldi.

Hali hazırda TikTok ile temaslar devam ederken, ülkemizde teknik olarak da platforma karşı tedbir alacağını belirtildi. Söz konusu olan tedbirlere göre, ilk etapta bir tanesi Ankara, 2 tanesi İstanbul’da olmak üzere 3 tane yerli İnternet Değişim Noktaları (İDN) kurulmasının hedefleniyor.

Bu merkezler ile kanyağı yurtiçinde olan trafiğin yine yurtiçinde sonlanması sağlanarak sonrasında ise kurulan bu İDN’ler ile verilerin kontrollü olarak yurtdışı çıkışı sağlanacak. Eğer söz konusu veri aktarım sorunu kökünden çözülmez ise Türkiye’de de TikTok’un yasaklanması sağlanacak.