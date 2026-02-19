Kütahya'da çay ocağındaki bıçaklı saldırının nedeni kız meselesi çıktı

Kütahya'da çay ocağında bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Saldırının kız arkadaş meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi.
Kütahya merkez Meydan Mahallesi'ndeki çay ocağına giren K.K.Ö. (27), Yiğit K.'ye (27) bıçakla saldırdı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yiğit K., sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Olayın ardından kaçan K.K.Ö., polis ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla kısa sürede yakalandı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
K.K.Ö. ve Y.K.'nin kız arkadaş meselesi nedeniyle daha önce yaşanan tartışmanın ardından çay ocağında randevulaştığı, hışımla çay ocağına giren K.K.Ö.'nün Y.K.'ye saldırdığı öğrenildi.
