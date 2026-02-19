Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Fred cezalı duruma düştü

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, evinde İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaştı.

Rakibine 3-0'lık skorla yenilen sarı-lacivertlilerde müsabakaya 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, 69. dakikada sarı kart gördü.

Maçın 76. dakikasında N'Golo Kante'nin yerine dahil olan Fred de 90+1. dakikada sarı kart gördü.

RÖVANŞ MAÇINDA YOKLAR

Bu mücadele öncesi sarı kart ceza sınırında olan Oosterwolde ve Fred, cezalı duruma düştü.

Bu iki isim de gelecek hafta oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.