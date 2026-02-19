Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında İngiltere ekibi Nottingham Forest’a 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere’de oynanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"4-0, 5-0 OLABİLİRDİ"

Mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyen Tedesco, "Doğru, aslında bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik. Kornerden 1-0'ı yakalayabilirdik. Onun dışında bir şey yoktu. İkinci yarı başında Sidiki Cherif'in pozisyonu vardı. Bu maç için gösterdiğimiz performans azdı." dedi.

"BU 11'İN SIKINTI YARATABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

İlk 11'lerinin rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündüklerini söyleyen deneyimli hoca, "Bir 11 belirlediğiniz zaman her zaman bunun altında yatan sebepler vardır. Bu 11'in rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündük." ifadelerini kullandı.

"BİZİ NEYİN BEKLEDİĞİNİ BİLMİYORDUK"

Açıklamalarına devam eden Tedesco, "Bu maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk, yeni hocaları vardı. Bu süreçte geriye düştük. Rakip özgüven kazandı, biz özgüven kaybettik. Kararları maçlardan önce verirsiniz futbolda, sonra değil." açıklamasında bulundu.