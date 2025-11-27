Kütahya'da evde çıkan yangında felçli hasta öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kütahya merkez 75. Yıl Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın1. katında İsmet (68) ve Şükran Çabuk'un (65) oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Şükran Çabuk, itfaiye ekipleri tarafından evden kurtarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

YANGINDA CAN VERDİ

Felçli olduğu öğrenilen eşi İsmet Çabuk ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Binada mahsur kalan diğer dairelerde oturan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 1'i itfaiye görevlisi 5 kişiye de olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından daireden çıkarılan İsmet Çabuk'un cenazesi morga götürüldü.