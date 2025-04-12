Kütahya'da işçi servisi tıra çarptı

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tavşanlı-Domaniç karayolu Tunçbilek beldesinde meydana gelen kazada, Domaniç istikametine seyir halindeki İ.K. (54) idaresindeki tıra tali yola döndüğü sırada, Domaniç’ten Tavşanlı istikametine seyir halinde olan A.K. (56) idaresindeki işçi servisi tır çarptı.

Olayda, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

9 YARALI

Kazada servis şoförü ve serviste yolcu olarak bulunan M.K. (48), A.Ş. (48), E.A. (30), K.S. (57), M.B. (55), R.K. (37), İ.E. (44) ve Ü.M.A. (53) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.