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Kütahya'da sahte içki nedeniyle 3 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

Kütahya'da sahte içki nedeniyle 3 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

Kütahya'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi, yoğun bakımda tedaviye alındı. Evinde ölü bulunan bir diğer şahsın ise sahte içkiden hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.