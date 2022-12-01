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    Kütahya'da sahte içki nedeniyle 3 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

    Kütahya'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi, yoğun bakımda tedaviye alındı. Evinde ölü bulunan bir diğer şahsın ise sahte içkiden hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
    • 01.12.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 13:58
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    Kütahya'da sahte içki nedeniyle 3 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

    Kütahya'da Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde içki satışı yapan büfeden, M.Y. (43), E.A. (50) ve N.Ç. (21), önceki gün farklı zamanlarda, plastik şişede içki aldı.

    Evlerinde içki içtikten sonra rahatsızlanan bu kişiler, yakınlarının çağırdığı ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    3 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

    İncelemede, sahte içkiden zehirlendikleri tespit edilen 3 kişi, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Y., E.A. ve N.Ç.'nin içkileri satın aldığı büfenin işletmecisi Mustafa A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Ölü bulundu

    Bu arada, Yenidoğan Mahallesi Çanak Çeşme Sokak'ta yalnız yaşayan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Özgür Ayabakan (33), yakınlarının ihbarı üzerine polis ekiplerinin gittiği evinde ölü buldu.

    Evdeki incelemede, plastik şişede etil alkol bulundu. Sahte içkiden hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilen Ayabakan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kütahya da sahte içki nedeniyle 3 kişi yoğun bakıma kaldırıldı #1

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