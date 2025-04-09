Kütahya'da zincirleme kaza: 5 yaralı

DHA

Kütahya'da Afyonkarahisar kara yolu Ulusoy kavşağı yakınında seyir halindeyken otomobili arızalanan sürücü M.R.B. (26), yol kenarında durdu.

Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan H.K. (39) yönetimindeki kamyonet, arızalı aracı fark etmeyerek park halindeki araca, F.D. (44) idaresindeki otomobil ise kamyonete çarptı.

5 YARALI

Kazada sürücülerin yanı sıra P.E.B. (11) ile M.D. (17) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.