Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi: 2 ölü

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde, koltuk döşeme malzemesi taşıyan 01 AYD 519 plakalı tır Paşaköy kavşağında kontrolden çıkarak bariyerleri aştı ve şarampole devrildi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen tırda, şoför ile yanındaki yolcu araçta sıkıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan iki kişiyi kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Ancak yapılan kontrollerde her iki kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.