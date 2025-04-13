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İHA

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde İstanbul'dan Malatya'ya seyir halindeki otobüs, bir anda yanmaya başladı.

Kısa sürede motor kısmını alevler sararken, otobüsün içerisine duman dolmaya başladı.

Yolcuların hemen araçtan tahliye edildiği ve herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Farklı bir otobüsün gelmesi ile vatandaşlar seyahatlerine devam etti.

"YOLA ÇIKTIK, DUMAN KOKUSU GELDİ"

Otobüsün yanma anlarını anlatan Celal Serdar isimli yolcu, "Yola çıktık, bir tünel vardı, oraya girmeden bir duman kokusu geldi. Buraya geldiğimizde ise koku artmış ve ateş çıkmıştı. Arabanın arka kısmı yanıyordu.

Ben de zaten arka tarafta oturuyordum. Herkes çıktı ama oğlum ve ben zor çıktık. Bir süre içeride kaldık ve dumandan etkilendik. Çok şükür yaralı yok. Şimdi de başka bir otobüs geldi, onunla yola devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan, motor kısmından başlayan yangın sonrası otobüsten yükselen dumanlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.