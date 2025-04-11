İHA
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 150 işçinin çalıştığı şantiyedeki konteyner yatakhanede ilk değerlendirmelere göre, ısıtıcı kaynaklı yangın çıktı.
Kısa sürede bitişik nizamda olan diğer konteynerlere de sıçrayan yangında dumanlar göğe yükselirken çok sayıda işçi yanan eşyalarını kurtarmaya çalıştı.
YANGIN 45 DAKİKALIK ÇALIŞMANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, yaklaşık 45 dakika süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, büyük çaplı maddi hasar oluştu.
Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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