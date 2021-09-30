Malatya'da aile içi kavga: 1 ölü

Aile içerisinde çıkan kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden babanın oğlu tutuklanırken, eşi ve kızı serbest bırakıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan bir aileye ait evde K.I. (44) ile eşi E.I. arasında yaşanan tartışamaya çocukları Y.I. ile B.I. da müdahil oldu.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanan baba K.I. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

OĞLU TUTUKLANDI, EŞİ İLE KIZI SERBEST KALDI

K.I.'nın hayatını kaybetmesi üzerine eşi E.I. ile kızı Y.I. ve oğlu B.I. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve kızı serbest bırakılırken, B.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.