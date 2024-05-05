Malatya'da otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

İHA
Malatya-Ankara kara yolu itfaiye kavşağında şehir merkezi istikametine seyir halinde olan S.E. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.
Kazada, G.T. ile D.H.T. yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların durumu iyi
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış