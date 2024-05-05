Malatya'da otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı
İHA

Malatya-Ankara kara yolu itfaiye kavşağında şehir merkezi istikametine seyir halinde olan S.E. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kazada, G.T. ile D.H.T. yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumu iyi

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)