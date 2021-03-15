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Malatya'da babasının öldüren lise öğrencisi okulda gözaltına alındı

Malatya'da babasının öldüren lise öğrencisi okulda gözaltına alındı

Önce sınıf arkadaşlarına ardından da polise cinayeti itiraf ettiği öne sürülen lise öğrencisinin sorgusu devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.