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    Malatya'da babasının öldüren lise öğrencisi okulda gözaltına alındı

    Önce sınıf arkadaşlarına ardından da polise cinayeti itiraf ettiği öne sürülen lise öğrencisinin sorgusu devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 12:14
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    Malatya'da babasının öldüren lise öğrencisi okulda gözaltına alındı

    Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’ndeki evde 40 yaşındaki Reşat Aksakal, kanlar içerisinde bulundu.

    Sağlık ekipleri Aksakal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlattı.

    BABASINI VURDU, OKULA GİTTİ

    Tek katlı müstakil evde yaşanan olay sonrası 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A.’nın da evden ayrılarak okuluna gittiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, A.A.’yı da gittiği okulda gözaltına aldı.

    Lise öğrencisinin sabah sınıf arkadaşlarına babasını vurduğunu söylediği öğrenilirken, gözaltına alınan A.A. polisteki ilk ifadesinde de cinayeti itiraf etti.

    Malatya da babasının öldüren lise öğrencisi okulda gözaltına alındı #1

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Malatya da babasının öldüren lise öğrencisi okulda gözaltına alındı #2

    Malatya da babasının öldüren lise öğrencisi okulda gözaltına alındı #3

    Malatya da babasının öldüren lise öğrencisi okulda gözaltına alındı #4

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