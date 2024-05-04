Giriş ücreti uygulaması Venedik'e 700 bin eurodan fazla kazandırdı İtalya'nın Venedik kentinde şehri günübirlik ziyarete gelen turistlere yönelik 25 Nisan'da başlatılan giriş ücreti uygulamasının ilk 8 gününde 700 bin eurodan fazla gelir elde edildi.

AA & Ensonhaber

25 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde, İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentine gelen 144 bin 645 günübirlik ziyaretçi 5 euroluk giriş ücretini ödedi.

Böylece Venedik kenti 723 bin 225 euroluk kazanç elde etti.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre giriş ücretinin alındığı ilk 8 gün boyunca elde edilen söz konusu gelirin 7 ayda beklenen kazanç seviyesine denk olduğu ifade edilirken bu durumun belediye yönetiminin beklentilerinin de üzerinde olduğu kaydedildi.

Ayrıca gazetenin haberinde giriş ücreti uygulamasının kente olan turist akınını durdurmadığı yorumu da yapıldı.

Venedik'e giriş ücreti uygulaması

Venedik Belediye Meclisin'in kentteki turist yoğunluğunu kontrol altına almak maksadıyla Eylül 2023'te kabul ettiği Venedik'e giriş ücreti uygulaması bu yıl ilk aşamada yoğunluk oluşması beklenen bazı tatil günlerini de kapsayan 29 günde denenecek.

Venedik'e günübirlik ziyaretleri belirlenen 29 güne denk gelen turistler rezervasyon yaparak giriş ücretlerini ödeyebilecek.