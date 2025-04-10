Malatya'da beton pompa makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'ndeki şantiye alanında çalışan S.Y., beton pompa makinesine müdahalede bulunduğu esnada makinenin ayakları ile araç arasında sıkıştı.

Durumun fark edilmesi üzerine bulunduğu yerden çıkarılan S.Y., ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Hastanede tedavisi süren işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.