Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İnönü Caddesi üzeri Dede Korkut Parkı mevkiinde iki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda M.B. ve H.K., vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanırken şüpheliler kaçtı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.