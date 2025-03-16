Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

İHA

Malatya'nın Darende ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde seyir halinde olan Naci Kaygusuz idaresindeki traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hava ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Naci Kaygusuz, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.