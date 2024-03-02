Malatya'da evine su taşıyan husumetlisine kurşun yağdırdı Battalgazi ilçesinde evine su taşırken husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan genç yaralandı.

İHA

Saat 20.00 sıralarında Malatya'nın Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde, Özpolat Sokak'ta ikamet eden M.Y. (22), kardeşi Y.Y. ile birlikte su almaya gitti.

Husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı

İki kardeş dönüşte evlerinin bulunduğu apartmana girecekleri esnada husumetlisi S.D.’nin silahlı saldırısına uğradı.

Peş peşe açılan ateş sonucu sol omuz ve ile sol bacağına kurşun isabet eden M.Y. yaralanırken zanlı kaçarak uzaklaştı.

Kaçan saldırgan, araçla Elazığ'a girerken yakalandı

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı M.Y. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 3 adet boş kovan bulurken, zanlı özel aracı ile Elazığ’a giriş yapmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)