Kamboçya'da mühimmat patlaması: 20 asker öldü

İHA
Kamboçya'da yaşanan patlama ülkeyi yasa boğdu...
Kampong Speu eyaletindeki bir askeri üste mühimmat patlaması meydana geldi.
20 asker öldü
Kamboçya Başbakanı Hun Manet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlama sonucu 20 askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını duyurdu.
Tazminat ödenecek
Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen Manet, hem ölenlerin yakınlarına hem de yaralananlara tazminat ödeneceğini belirtti.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış