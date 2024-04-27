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Kamboçya'da mühimmat patlaması: 20 asker öldü

Kamboçya'da mühimmat patlaması: 20 asker öldü Kampong Speu eyaletindeki bir askeri üste meydana gelen mühimmat patlaması sonucu 20 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker de yaralandı.