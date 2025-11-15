Malatya'da kar nedeniyle 33 kişi mahsur kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı...

Meteoroloji'nin uyarısının ardından dün saat 20.00 sıralarında Malatya'da kar, karla karışık yağmur, tipi ve fırtına etkili oldu.

MAHSUR KALAN 33 KİŞİ KURTARILDI

Malatya-Kayseri kara yolu ile Hekimhan-Darende kara yolunda araçlarında mahsur kalan 29 kişi ile Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 4 turist ekiplerin çalışması ile bulundukları bölgelerden tahliye edildi.

Kar nedeniyle kapanan kara yolları da ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Malatya-Kayseri Devlet Yolu, yoğun yağış ve tipi nedeniyle dün saat 22.30'da TIR ve çekici trafiğine kapatılmış, yapılan çalışmalar sonucunda bugün sabah 09.00 itibarıyla yeniden trafiğe açıldı. Yürütülen çalışmalarda; Malatya-Kayseri Devlet Yolunda 6 ekipmanlı araç ve 15 personel, Sivas Devlet Yolunda 2 ekipmanlı araç ve 5 personel, Hekimhan-Darende Yolunda 2 ekipmanlı araç ve 5 personel, Malatya geneli kırsal mahallelerde 105 araç ve 190 personel görev aldı. Ayrıca Kızılay tarafından Hekimhan ve Darende ilçelerinde 2 araç ve 7 personel ile vatandaşlara çorba ikramı yapıldı" denildi.