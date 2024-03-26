Malatya'da kaza yapan araç ile duvar arasına sıkışan şahsın bacağı koptu

İHA
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde seyir halinde olan M.H. idaresindeki cip ile K.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırımda yürüyen ismi öğrenilmeyen yayaya çarparak istinat duvarı arasına sıkıştırdı.
Bacağı koptu
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken bacağının koptuğu belirlenen şahıs ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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