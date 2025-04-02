Malatya’da minibüs devrildi: 5 yaralı

İHA
Malatya-Adıyaman yolunun Suçatı mevkiinde, saat 11.15 sıralarında meydana gelen kazada, Adıyaman yönüne ilerleyen Ali Ş. (40) yönetimindeki 02 J 4026 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada Arif Ç. (57), Zekine Ç. (49), Şaban Ç. (11), Halit Ç. (58) ve Medine Ç. (58) yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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