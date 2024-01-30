Hırsızların adresin bu sefer terk edilmiş hasarlı binalar oldu.
6 Şubat depreminde binlerce ev yerle bir olurken bazıları da hasar alarak kurtuldu.
Bina sakinleri hasar alan evlerini tehlike oluşturması sebebiyle boşalttı.
Bu kentlerden biri de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesiydi.
Hasarlı binadan çalıp kaçtılar
Orta hasarlı binaları mesken tutan hırsızlar, çok sayıda hasarlı binanın bulunduğu bir siteye girerek içeride bulduklarını çalarak kaçtı.
Çok sayıda dairede elektrik kabloları ile su sayaçlarını çalan hırsızlar, topladıkları malzemeleri doldurdukları çuvallarla götürürdü.
İki gece arka arkaya yaşanan hırsızlık olayları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Polisler harekete geçti
Görüntülerde, çaldıkları malzemeleri apartmanın dışına taşıyan hırsızların bir süre sonra bölgeye geldikleri araçla gözden kayboldukları görüldü.
Polis ekipleri, hırsızları yakalamak için harekete geçti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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