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Malatya'da peş peşe yaşanan hırsızlık olayı kameraya yansıdı

Malatya'da peş peşe yaşanan hırsızlık olayı kameraya yansıdı Depremde hasar alan binaya girerek çok sayıda dairede elektrik kabloları ve su sayaçlarını çalan hırsızların o anları kameralar tarafından kayıt altına alınırken polis ekipleri, suçluları yakalamak için harekete geçti.