Malatya'da sahibinden kaçarak baraja düşen dana kurtarıldı Yazıhan ilçesinde sahibinin elinden kaçarak Boztepe barajına düşen dana, itfaiye tarafından kurtarıldı.

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İHA

Bugün öğle saatlerinde Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki Boztepe Barajı kenarında hayvan yetiştiricisi Basri K., hayvanlarını otlattığı sıra sürüden ayrılan bir dana baraj göletine düştü.

200 metre açıktayken botla kurtarıldı

Durumu fark eden yetiştiricinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaklaşık 30 dakika süren bir çalışma sonrası kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta bulunan dana bota alınarak kurtarıldı.

Yetiştirici ise kurtarılan hayvan için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)