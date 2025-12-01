Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesi’nde bugün saat 13.45 sıralarında husumetli iki grup arasında tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda A.Y.A., A.E. ve A.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayda karıştığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Park halindeki 3 araç da mermi isabeti aldı. Ekipler, olay yerinde 1 pompalı tüfek ile çok sayıda boş kovan ve kartuş buldu.

Malatya Emniyeti, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.