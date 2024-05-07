Malatya'da sosyal medya üzerinden tanıştığı kişi tarafından dolandırıldı Malatya'da bir kişinin sosyal medyada tanıştığı şahıs tarafından 360 bin TL dolandırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

İHA

Malatya'da sosyal medyada tanıştığı Y.K. tarafından kredi çekmek bahanesiyle 360 bin TL dolandırılan Y.G.’nin şikayeti üzerine ekipler çalışma başlattı.

İnternet bankacılığı üzerinden 360 bin TL'sini çaldılar

Yapılan çalışmalarda Y.G.’nin telefonunu almak suretiyle internet bankacılığı üzerinden 360 bin TL'sinin parasının farklı hesaplara aktarıldığı, zanlının ayrıca kredi kullandırma vaadiyle banka hesabından akıllı saat, cep telefonu ve tablet aldıktan sonra bölgeden ayrıldığı, Y.G.nin hesap hareketleri incelendiğinde paranın F.C.A., M.B., U.Ç. ve İ.D. isimli şahıslara havale edildiği, zanlıların parayı aklamak için ise Hekimhan’da dükkan işleten R.G.’yi tehdit ettikleri ve zorla hesaplarını kullandıkları tespit edildi.

Yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kimlikleri belirlenen zanlılardan M.B., F.C.A.,T.D. ile Y.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan T.D. ve Y.K. tutuklanırken, U.Ç. ve İ.D.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)