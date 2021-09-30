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- Malatya'da tırın altında metrelerce sürüklenip öldü
Malatya'da tırın altında metrelerce sürüklenip öldü
Tırın altına girerek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti. Tır sürücüsünün de gözaltına alındığı öğrenildi.
- İHA
- 30.09.2021 - 08:18
Malatya istikametine seyir halinde olan Ahmet K. (50), idaresindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra çarptı.
Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ilçesi Karahan Tüneli mevkisinde tırın altına giren motosikletli metrelerce sürüklendi.
MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ
Kazanın fark edilmesiyle birlikte tır sürücüsü aracı durdururken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aracın altında kalan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Motosikletlinin cenazesi Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.