Malatya’da trafik kazası meydana geldi
İHA

Malatya’da Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Kozluca mevkiinde saat 19.30 sıralarında trafik kazası yaşandı.

Olayda, Kayseri istikametine seyir halinde olan T.K. (37) idaresindeki otomobil ile aynı yöne seyreden M.Ş. (42) yönetimindeki araç çarpıştı.

2 YARALI

Kazada S.K. (32) ve N.K. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor