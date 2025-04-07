Malatya’da trafik kazası meydana geldi

İHA

Malatya’da Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Kozluca mevkiinde saat 19.30 sıralarında trafik kazası yaşandı.

Olayda, Kayseri istikametine seyir halinde olan T.K. (37) idaresindeki otomobil ile aynı yöne seyreden M.Ş. (42) yönetimindeki araç çarpıştı.

2 YARALI

Kazada S.K. (32) ve N.K. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.