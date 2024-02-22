Malatya'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi Polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 haftada düzenlediği operasyonalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

İHA

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonların adresi Malatya oldu.

Kentte, İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan uygulama ve denetimler başarı ile sonuçlandı.

Ele geçirilenler

Düzenlenen operasyonlarda 68 adet uyuşturucu hap, 32 adet sentetik hap, 129 gram esrar, 71.81 gram kannabinoid 1.60 gram metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çok sayıda silah tespit edildi

Öte yandan, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet glock marka 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet gold star 2002 marka 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet browning marka 9.19 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile çok sayıda fişeğe el konuldu.

6 kişi gözaltına alındı

Olaylarla ilgili 10 kişi hakkında işlem yapılırken, çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen M.C.D., A.A., M.K., E.K. ve M.K.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)