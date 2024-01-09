İHA
Malatya'da korkunç olay..
Saaat 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Yeşilçam Caddesi üzerinde boş bir arazide molozlar arasında kopmuş insan ayağı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Kopmuş ayak incelemeye alındı
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kopmuş ayak Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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