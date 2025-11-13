Malatya'da işçiyi silahla yaralayan hırsızlar yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde dün saat 20.30 sıralarında, bölgede bulunan bir sitede güçlendirme çalışması yapan işçilerden A.Y., hırsızlık şüphesiyle takip edilen iki kişi ile karşılaştı.

HIRSIZLAR BİR İŞÇİYİ YARALADI

Kovalamaca sırasında şüphelilerden biri ateş açtı ve A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDILAR

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda M.K. ve İ.G., olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.