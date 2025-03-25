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İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy konteyner kentte saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, bölgedeki konteyner kentte kalan komşular Emin Varol ile Ş.Ö. arasında gündüz saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde devam eden tartışma sonrası Ş.Ö. Emin Varol'u kaldığı konteynerde pompalı tüfekle göğsünden vurdu.

Ş.Ö., ardından kaçarak bölgeden uzaklaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İki aile arasında bir süredir tartışmaların yaşandığı belirtilirken olayda hayatını kaybeden 3 çocuk babası Emin Varol'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayın zanlısının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.