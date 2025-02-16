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İHA

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki artezyen kuyusunda yoğun gaz ve su çıkışı gözlendi.

Kuyunun çevresinde güvenlik önlemi alınarak, uzman ekip çağrıldı.

70 METRELİK KUYU GECE YARISI PATLADI

Alaşehir’e bağlı Toygar Mahallesi’nde Seyfettin Alkın’a ait kullanılmayan yaklaşık 70 metre derinliğindeki artezyen kuyusunda, dün gece saat 23.00 sıralarında patlama meydana geldi.

KUYUDAN GAZ İLE BİRLİKTE SU FIŞKIRDI

Patlamanın ardından kuyudan gaz ile birlikte su fışkırmaya başladı. Kuyudan çıkan çamurlu su tüm üzüm bağına yayıldı. Mahalle sakinleri, önce bir patlama olduğunu ve ilk anda büyük korku yaşadıklarını belirterek, bağ içindeki artezyen kuyusundan gaz ve su fışkırdığını görür görmez jandarmaya haber verdiklerini ifade etti.

JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Bölgeye gelen jandarma ekipleri kuyunun çevresinde güvenlik önlemi alarak, üzüm bağına uzman ekipleri davet etti. İlk belirlemelere göre, kuyudan çıkan suyun normal ısıda olduğu tespit edilirken, çıkan gazın türünün uzmanlarca yapılacak incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.