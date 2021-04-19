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    Manisa'da branda örtmek isterken kamyondan düşen kişi öldü

    Talaş yüklü kamyonun üzerine branda örtmek isterken dengesini kaybedip, kafasının üstüne düşen 55 yaşındaki sürücü, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 08:15
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    Manisa'da branda örtmek isterken kamyondan düşen kişi öldü

    Manisa’nın Akhisar ilçesi Organize Sanayi Sitesi'nde sürücü Bekir Kılıç (55), iddiaya göre talaş yüklü 41 AHC 494 plakalı kamyonunun üzerini brandayla kapatmak istedi.

    Kılıç, çıktığı aracının üzerinden dengesini kaybedip, kafa üstü düştü.

    HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

    Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bekir Kılıç, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Manisa da branda örtmek isterken kamyondan düşen kişi öldü #1

    KURTARILAMADI

    Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Bekir Kılıç'ın Akhisar Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikadan Adapazarı'na talaş taşıdığı öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa da branda örtmek isterken kamyondan düşen kişi öldü #2

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