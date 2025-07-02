Manisa'da emlak ofisinde silahlı kavga: 1 ölü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında emlak ofisi içerisinde tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İŞLETME SAHİBİ, TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Başından ve karnından yaralanan işletme sahibi Yiğit Burdur, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve her iki bacağından yaralanan Baykan K.'nin hayati tehlikesi sürerken sol ayak bileğinden yaralanan Yusuf K. ve sağ ayağından yaralanan Burak C.E., tedavilerinin ardından taburcu oldu.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaya karıştığı tespit edilen ve hayatını kaybeden işletme sahibini vuran Yusuf K., Berkay A., Burak C. E., Resul B.K., Emre K., Yiğitcan R., Ömürcan E., Selim E. B., İsmail K., Barış S., Serdar A., Umut Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.