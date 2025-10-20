Abone ol: Google News

Manisa'da iki ayrı traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Manisa'da iki farklı noktada meydana gelen traktör kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 00:46
  • Karabeyler Mahallesi'nde traktörüyle Fadime Tuna'ya çarpan B.G., yaşlı kadının ölümüne neden oldu.
  • Omurlar Mahallesi'nde ise Rasim Özdemir'in traktörü devrildi ve sürücü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Selendi ilçesi Karabeyler Mahallesi'nde traktörüyle yola çıkan B.G., sokakta düğün törenine katılan akrabası Fadime Tuna'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktörün altında kalan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selendi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

85 yaşındaki Tuna, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Diğer kazada ise Selendi ilçesinin Omurlar Mahallesi'nde Rasim Özdemir'in  kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan 44 yaşındaki sürücü, sağlık ekiplerince Selendi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

