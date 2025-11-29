Manisa'da kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

- Manisa'da kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
- Kazada otomobil yolcusu Mustafa Kocaman hayatını kaybetti, sürücü Alpay G. ağır yaralandı.
- Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesi Seğirdim Mahallesi'nde Ali İhsan K. (61) idaresindeki kamyon ile karşı istikametten gelen Alpay G. (23) yönetimindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Kocaman'ın (70) hayatını kaybettiği belirlenirken Alpay G. ise ağır yaralandı.
Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.