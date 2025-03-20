Manisa'da kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastasından acı haber

AA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'nde yaşayan Çamlıoğlu'nun yakınları, evden ayrılan 94 yaşındaki Alzheimer hastası Muhammet Çamlıoğlu'ndan bir daha haber alamadı.
Bunun üzerine 18 Mart'ta jandarmaya başvuruda bulundular.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama başlattı.
Tepeköy mevkisindeki ormanlık alandaki aramalarda Çamlıoğlu'nun cansız bedeni bulundu.
Cenaze, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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