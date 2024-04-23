Manisa'da konteynerde ölü bulunan bekçi, borç kurbanı Salihli ilçesinde, bekçilik yaptığı akaryakıt istasyonu şantiyesinin konteynerinde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan Sezer Akbulut'un katil zanlısı Serkan K., borç nedeniyle Akbulut'u öldürdüğünü söyledi.

DHA

Geçen cumartesi günü saat 17.30 sıralarında, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi'nde, İzmir- Ankara karayolu üzerinde, akaryakıt istasyonu yapılacağı öğrenilen arsada bekçilik yapan Sezer Akbulut'tan haber alamayan arkadaşları, kaldığı konteynere baktı. Konteynere giren arkadaşları, Akbulut'u kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Akbulut'un pompalı tüfekle vurulması sonucu öldüğünü belirledi.

Cinayet şüphelisi yakalandı

Akbulut'un cinayete kurban gittiği saptanırken, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği personelinden oluşan özel polis ekibi kuruldu. Özel ekip tarafından yapılan çalışma sonucunda; cinayet şüphelisinin Serkan K. olduğu belirlendi. Polis, düzenlediği operasyonla Serkan K.'yı Karaoğlanlı Mahallesindeki ikametinin bulunduğu sokakta yakalayıp, gözaltına aldı.

Borç nedeniyle öldürdüğünü itiraf etti

Serkan K.'nın ilk ifadesinde; Sezer Akbulut'tan alacağı olduğunu, ödememesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü itiraf ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan K., tutuklandı

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)