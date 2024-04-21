Manisa'da konteynerde yaşayan bekçi pompalı tüfekle öldürüldü Manisa'da şantiyede bekçilik yapan bir kişi kaldığı konteynerde pompalı tüfekle öldürüldü.

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İHA

Manisa'nın Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi yakınlarında bulunan ve benzinlik yapılacağı öğrenilen arsadaki konteynerde yaşayan Sezer Akbulut'tan (54) haber alamayan arkadaşları olay yerine gitti.

Konteynere giren arkadaşları Akbulut'u kanlar içinde görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akbulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma başlatıldı

Pompalı tüfekle öldürüldüğü öğrenilen Akbulut'un ölümüyle ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri soruşturma kapsamında bölgede geniş çaplı incelemesini sürdürürken Akbulut'un İzmir'de yaşadığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)