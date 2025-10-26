Manisa'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

- Manisa'nın Kula ilçesinde, İbrahim Yılmaz'ın kullandığı motosiklet minibüsle çarpıştı.
- Yola savrulan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
- Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa'nın Kula ilçesinde kavşaktan karşıya geçmeye çalışan İbrahim Yılmaz'ın kullandığı plakasız motosiklet, Uşak istikametine seyir halindeki M.F.K. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi kontrolünde yapılan incelemede İbrahim Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI
Minibüs sürücüsü M.F.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.