Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletli genç öldü

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde D-300 kara yolu Karaoğlanlı Mahallesi mevkiinde geçtiğimiz günlerde M.A.Ö. yönetimindeki otomobil, aynı istikamete giden Ali Rıza Günürün idaresindeki motosiklete çarptı.

Kazada 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günürün, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.